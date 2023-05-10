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Виллы в Никосия, Кипр

Строволос
9
Лация
4
Вилла В архив
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17 объектов найдено
Вилла 7 спален в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 спален
Лакатамия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Вилла 4 спальни в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€ 773,000
Вилла 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
Вилла 4 спальни в Строволос, Кипр
Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 692 м²
Количество этажей 1
€ 250,000
Вилла 4 спальни в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Вилла 4 спальни в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 415,000
Вилла 4 спальни в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 600,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
€ 280,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
€ 270,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
€ 270,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
€ 245,000
Вилла 1 комната в Строволос, Кипр
Вилла 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
Цена по запросу
Вилла 1 комната в Никосия, Кипр
Вилла 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 415,000
Вилла 7 спален в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 4,550,000
Вилла 6 спален в Deftera, Кипр
Вилла 6 спален
Deftera, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,300,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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