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Жильё с бассейном в Никосия, Кипр

Строволос
98
Никосия
28
Лакатамия
10
Лация
6
15 объектов найдено
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 67 м²
€ 121,000
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€ 165,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 134 м²
€ 615,112
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
€ 262,000
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
€ 245,000
Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 83 м²
€ 200,000
Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 75 м²
€ 200,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€ 650,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
€ 235,000
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
€ 255,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
€ 621,500
Вилла 7 спален в Строволос, Кипр
Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
€ 4,550,000
Вилла 6 спален в Deftera, Кипр
Вилла 6 спален
Deftera, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 2,300,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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