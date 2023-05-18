ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
51
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Никосия
Студии
Квартиры-студии с видом на море в Никосия, Кипр
Студия
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
5
5
1
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Рекомендовать
Вилла
Кипр, Кипр
€ 466,239
Расположение этого проекта является поистине уникальным, так как находится в сельском спок…
Рекомендовать
Коттедж 4 комнаты
Ypsonas, Кипр
4
1
€ 443,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 198 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3
145 м²
€ 611,863
Three bedroom under construction apartment for sale in City Center - Limassol Province, with…
Рекомендовать
Квартира 1 спальня
Пафос, Кипр
2
64 м²
2/1
€ 361,927
Продается квартира площадью 64 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Рекомендовать
Таунхаус 1 комната
Героскипу, Кипр
1
1
€ 360,000
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
3
2
178 м²
€ 524,000
Этот современный жилой проект недалеко от центра Никосии идеально подходит для семей и людей…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Tsada, Кипр
3
208 м²
€ 1,930,000
В его основе Минтис об обогащении; вечный дух ландшафта предлагает истинный эскапизм, где вр…
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Пафос, Кипр
5
171 м²
€ 771,976
Продается 2-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты
Орунта, Кипр
4
180 м²
€ 452,041
Продается отдельный роскошный дом с четырьмя спальнями в Протарасе - провинция Фамагуста. До…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Кирения, Турецкая Республика Северного Кипра
3
3
280 м²
€ 499,344
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Geri, Кипр
3
190 м²
€ 258,309
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в пентхаусе в центре города - провин…
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL