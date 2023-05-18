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Жильё с видом на море в Никосия, Кипр

Строволос
98
Никосия
28
Лакатамия
10
Лация
6
10 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 2/1
€ 500,000
Продается квартира площадью 124 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Этаж 1/1
€ 650,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 4 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 4 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Площадь 222 м²
Этаж 5/1
€ 1,750,000
Продается квартира площадью 222 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 1
€ 2,400,000
Продается квартира площадью 169 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
€ 3,000,000
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продаются 2-х спальные апартаменты на 11 этаже с завораживающим видом на море, в 16-ти этажн…
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 1
€ 800,000
Этот эксклюзивный проект предлагает вам элегантную современную стильную квартиру с тримя спа…
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 4
Площадь 310 м²
Этаж 10/1
€ 3,600,000
Продается квартира площадью 310 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на одиннадцатом этаже…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 166 м²
Этаж 10/1
€ 1,250,000
Продается квартира площадью 166 кв. м. в Лимассоле на стадии строительства. Квартира располо…
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Площадь 100 м²
Этаж 4/1
€ 580,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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