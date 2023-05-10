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Количество комнат в Никосия, Кипр

Строволос
7
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8 объектов найдено
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
€ 273,000
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 160 м²
€ 257,000
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
€ 620,000
Комната 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Комната 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€ 135,000
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 125 м²
€ 203,000
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 122 м²
€ 193,000
Комната 2 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 2 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 130 м²
€ 235,000
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
€ 255,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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