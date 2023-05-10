Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Никосия
  4. Пентхаусы

Пентхаусы в Никосия, Кипр

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 2 спальни в Строволос, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
€ 451,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти