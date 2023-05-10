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Особняки в Никосия, Кипр

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1 объект найдено
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство в Строволос, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 722 м²
Количество этажей 2
€ 230,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

недорогая
элитная
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