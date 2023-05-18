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Кипр
Никосия
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Дома с бассейном в Никосия, Кипр
Строволос
24
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4
Лация
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Дом
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8 объектов найдено
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Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1
620 м²
€ 3,000,000
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
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Дом
Никосия, Кипр
220 м²
€ 675,000
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
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Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
195 м²
€ 615,000
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
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Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
195 м²
€ 615,000
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
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Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
168 м²
€ 245,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
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Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
154 м²
€ 235,000
Продается отдельный дом с тремя спальнями в Ороклини - провинция Ларнака, площадью 154 кв.м.…
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Вилла 7 спален
Строволос, Кипр
10
6
3
€ 4,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 900 кв.м В Никосии. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
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Вилла 6 спален
Deftera, Кипр
7
3
2
€ 2,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 700 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
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Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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