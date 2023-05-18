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Дома с видом на море в Никосия, Кипр

Строволос
24
Лакатамия
4
Лация
4
1 объект найдено
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
€ 3,000,000
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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