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Дома в Никосия, Кипр

Строволос
24
Лакатамия
4
Лация
4
44 объекта найдено
Дом 3 спальни в Никосия, Кипр
Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
Количество спален 3
Площадь 144 м²
€ 390,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Площадь 225 м²
€ 383,000
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 620 м²
€ 3,000,000
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 136 м²
€ 415,000
Проект CY-Q представляет «Дома на любой вкус» в Никосии. Эта проект позволяет ку…
Дом 1 комната в Никосия, Кипр
Дом 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 270 м²
€ 535,000
Вилла был построен в 2008 году , общая площадь застройки составляет 270 кв.м и земельный уча…
Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 6
Площадь 224 м²
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 6
Площадь 168 м²
€ 340,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
Дом 4 спальни в Никосия, Кипр
Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 6
Площадь 233 м²
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Дом в Никосия, Кипр
Дом
Никосия, Кипр
Площадь 220 м²
€ 675,000
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
Дом 6 спален в Никосия, Кипр
Дом 6 спален
Никосия, Кипр
Комнаты 9
Площадь 455 м²
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 455 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 1 комната в Строволос, Кипр
Коттедж 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
Вилла 7 спален в Лакатамия, Кипр
Вилла 7 спален
Лакатамия, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 890 м²
Количество этажей 3
€ 700,000
Продается эксклюзивный трехэтажный дом, построенный на двух участках, в строительстве которы…
Вилла 4 спальни в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
€ 773,000
Продается вилла на стадии вне плана ( Строительство начнется после заключения договора купли…
Вилла 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Вилла 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Количество этажей 2
€ 295,000
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство в Строволос, Кипр
Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 7 722 м²
Количество этажей 2
€ 230,000
ЗОЛОТОЙ ДОМ 2 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. Роскошная вил…
Вилла 4 спальни в Строволос, Кипр
Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 692 м²
Количество этажей 1
€ 250,000
ЗОЛОТОЙ ДОМ 1 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. ОПИСАНИЕ Роскошная вил…
Вилла 4 спальни в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
Вилла 4 спальни в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 415,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
Вилла 4 спальни в Лация, Кипр
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
€ 280,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
€ 270,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 192 м²
€ 270,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
€ 254,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 195 м²
€ 615,000
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€ 166,000
Продается двухэтажный двухквартирный дом с двумя спальнями и подвалом в тихом и привлекатель…
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 159 м²
€ 240,000
Продается отдельный новый трехкомнатный дом в Черри - провинция Никосия, площадью 159 кв.м.м…
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
€ 245,000
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 190 кв.м…
Вилла 3 комнаты в Строволос, Кипр
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 168 м²
€ 245,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
€ 630,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площа…

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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