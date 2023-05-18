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Кипр
Никосия
Дома
Дома в Никосия, Кипр
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24
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4
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44 объекта найдено
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Дом 3 спальни
Никосия, Кипр
3
144 м²
€ 390,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 144 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…
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Дом
Никосия, Кипр
225 м²
€ 383,000
Особенности дома:➢ Площадь: 225 кв.м➢ Количество этажей: 2➢ Количество спален: 3➢ Ванные ком…
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Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1
620 м²
€ 3,000,000
Продается современная новая вилла с 8 спальнями с прекрасным видом на порт Лимассола. Вилла …
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Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1
136 м²
€ 415,000
Проект CY-Q представляет «Дома на любой вкус» в Никосии. Эта проект позволяет ку…
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Дом 1 комната
Никосия, Кипр
1
270 м²
€ 535,000
Вилла был построен в 2008 году , общая площадь застройки составляет 270 кв.м и земельный уча…
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Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
6
224 м²
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
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Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
6
168 м²
€ 340,000
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
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Дом 4 спальни
Никосия, Кипр
6
233 м²
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
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Дом
Никосия, Кипр
220 м²
€ 675,000
Особенности проекта: Очаровательная двухуровневая вилла в средиземноморском стиле с крытой в…
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Дом 6 спален
Никосия, Кипр
9
455 м²
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 455 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
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Коттедж 1 комната
Строволос, Кипр
1
1
€ 530,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 345 кв.м В Никосии. Недвижимость продается с мебелью
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Вилла 7 спален
Лакатамия, Кипр
7
5
890 м²
3
€ 700,000
Продается эксклюзивный трехэтажный дом, построенный на двух участках, в строительстве которы…
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Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
4
4
350 м²
2
€ 773,000
Продается вилла на стадии вне плана ( Строительство начнется после заключения договора купли…
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Вилла 3 спальни
Лакатамия, Кипр
3
3
337 м²
2
€ 295,000
Новый дом на продажу в районе Антуполис, Никосия. Последние современные строительные матери…
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Особняк 4 спальни с Вид на жительство и гражданство
Строволос, Кипр
4
3
7 722 м²
2
€ 230,000
ЗОЛОТОЙ ДОМ 2 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. Роскошная вил…
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Вилла 4 спальни
Строволос, Кипр
4
4
4 692 м²
1
€ 250,000
ЗОЛОТОЙ ДОМ 1 Код проекта: LH42 Роскошная вилла с четырьмя спальнями. ОПИСАНИЕ Роскошная вил…
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Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
5
4
3
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 347 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из одной спальной…
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Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
5
3
2
€ 415,000
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
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Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
6
2
2
€ 600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
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Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
192 м²
€ 280,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
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Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
192 м²
€ 270,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
192 м²
€ 270,000
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 192 кв.м. крытое внутреннее прос…
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
155 м²
€ 254,000
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Каллитея недалеко от Карлсберга - провинц…
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Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
195 м²
€ 615,000
Three bedroom luxury villa under construction for sale in Kalogiroi - Limassol province, wit…
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Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
195 м²
€ 615,000
Продается роскошная вилла с тремя спальнями в провинции Калогирой - Лимассол, площадью 206 к…
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Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
2
110 м²
€ 166,000
Продается двухэтажный двухквартирный дом с двумя спальнями и подвалом в тихом и привлекатель…
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Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
159 м²
€ 240,000
Продается отдельный новый трехкомнатный дом в Черри - провинция Никосия, площадью 159 кв.м.м…
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Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
190 м²
€ 245,000
Продается отдельная трехкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, площадью 190 кв.м…
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Вилла 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
168 м²
€ 245,000
Продается дом с тремя спальнями в районе Ксилофагу - провинция Ларнака. Дом состоит из 143 т…
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Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
224 м²
€ 630,000
Продается отдельно стоящий дом с четырьмя спальнями в провинции Гермасогия - Лимассол, площа…
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Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
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