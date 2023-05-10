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Коттеджи с бассейном в Никосия, Кипр

Строволос
14
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
€ 235,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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