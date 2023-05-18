ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
51
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Никосия
Коттеджи
Коттеджи с видом на море в Никосия, Кипр
Строволос
14
Коттедж
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 комната
Ларнака, Кипр
1
71 м²
€ 124,542
Продается двухкомнатная квартира в Колосси - провинция Лимассол, с 64 т.м. крытые интерьеры …
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1
1
€ 350,000
Сдаётся 3-спальная квартира, расположенная на 1 этаже, в районе церкви Петру & Павлу, ne…
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
3
1
€ 973,700
Продается 1-этажная вилла площадью 223 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
Рекомендовать
Комната 3 комнаты
Ларнака, Кипр
3
164 м²
€ 251,851
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Дали, район Каллифея - провинция Никосия…
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3
7/1
€ 845,000
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2
87 м²
€ 184,719
Two bedroom apartment under construction for sale in Apostolos Andreas - Limassol Province, …
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Катикас, Кипр
1
1
€ 1,435,000
Все преимущества проживания в роскошной гостинице воплощены в комплексе жилой недвижимости, …
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Agios Georgios Pegeias, Кипр
4
4
180 м²
€ 750,000
Потрясающая современная вилла расположена в тихом районе Акамас, откуда открывается потрясаю…
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Пафос, Кипр
3
2
151 м²
4/4
€ 434,747
Резиденция № В4-А310, блок 4, в комплексе Жемчужный парк – это великолепные 2-комнатны…
Рекомендовать
Комната 3 комнаты
Кипр, Кипр
3
163 м²
€ 274,258
Полунезависимый угловой дом с тремя спальнями на продажу в Архангелосе - провинция Никосия, …
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Ларнака, Кипр
1
62 м²
€ 147,605
Продается двухкомнатная квартира в Закаки - провинция Лимассол, с 50 т.м. крытые интерьеры и…
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Лимасол, Кипр
1
18/1
€ 2,960,000
Проектирование роскошных и по истинне красивых резиденций и с интеллектуальным, систематичес…
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL