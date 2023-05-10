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Коттеджи в Никосия, Кипр

Строволос
14
Коттедж В архив
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16 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Строволос, Кипр
Коттедж 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 530,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
€ 254,000
Коттедж 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Коттедж 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€ 166,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 159 м²
€ 240,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 190 м²
€ 245,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
€ 630,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€ 245,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 130 м²
€ 245,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 154 м²
€ 235,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 151 м²
€ 240,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 180 м²
€ 240,000
Коттедж 3 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
€ 185,000
Коттедж 4 комнаты в Строволос, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Площадь 170 м²
€ 280,000
Коттедж 1 комната в Строволос, Кипр
Коттедж 1 комната
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 383,000
Коттедж 7 спален в Строволос, Кипр
Коттедж 7 спален
Строволос, Кипр
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 700,000
Коттедж 3 спальни в Лакатамия, Кипр
Коттедж 3 спальни
Лакатамия, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 210,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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