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Квартиры с бассейном в Никосия, Кипр

Строволос
74
Никосия
27
Лакатамия
6
Квартира В архив
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9 объектов найдено
Квартира 1 комната в Никосия, Кипр
Квартира 1 комната
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Площадь 67 м²
€ 121,000
Квартира 2 комнаты в Лакатамия, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лакатамия, Кипр
Комнаты 2
Площадь 80 м²
€ 165,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 134 м²
€ 615,112
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
€ 262,000
Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 83 м²
€ 200,000
Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Площадь 75 м²
€ 200,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 140 м²
€ 650,000
Комната 3 комнаты в Строволос, Кипр
Комната 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 144 м²
€ 255,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
€ 621,500

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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