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Квартиры с видом на горы в Никосия, Кипр

Строволос
74
Никосия
27
Лакатамия
6
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 800,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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