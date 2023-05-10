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Квартиры в Никосия, Кипр

Строволос
74
Никосия
27
Лакатамия
6
Квартира В архив
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114 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
€ 524,000
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
€ 339,000
Студия 1 спальня в Никосия, Кипр
Студия 1 спальня
Никосия, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 151,000
Пентхаус 2 спальни в Строволос, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Строволос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 173 м²
€ 451,000
Квартира 4 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Этаж 3/1
€ 360,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Этаж 1/1
€ 215,000
Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Этаж 1/1
€ 145,000
Квартира 4 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Этаж 5/1
€ 550,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Этаж 2/1
€ 280,000
Квартира 2 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Этаж 1/1
€ 180,000
Квартира 3 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Этаж 1/1
€ 270,000
Квартира 4 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Этаж 2/1
€ 405,000
Квартира 4 комнаты в Строволос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Этаж 1/1
€ 395,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 1/4
€ 330,000
Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 102 м²
Этаж 1/3
€ 185,000
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/4
€ 335,000
Квартира 1 спальня в Строволос, Кипр
Квартира 1 спальня
Строволос, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Этаж 1/5
€ 162,000
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 1/4
€ 258,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 2/3
€ 275,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Этаж 3/3
€ 267,000
Квартира 3 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 169 м²
Этаж 6/6
€ 550,000
Квартира 1 спальня в Никосия, Кипр
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 3/3
€ 140,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/3
€ 288,000
Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
Этаж 2/4
€ 185,000
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/4
€ 195,000
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Этаж 3/5
€ 385,000
Квартира 2 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 105 м²
Количество этажей 3
€ 240,000
Квартира 2 спальни в Никосия, Кипр
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 113 м²
Этаж 3/3
€ 275,000
Квартира в Строволос, Кипр
Квартира
Строволос, Кипр
Этаж 34/34
€ 970,000
Квартира 3 спальни в Строволос, Кипр
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 315,000

Параметры недвижимости в Никосия, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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