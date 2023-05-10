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51
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Realting.com
Кипр
Никосия
Жильё в Никосия, Кипр
Строволос
98
Никосия
28
Лакатамия
10
Лация
6
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148 объектов найдено
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Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
3
2
178 м²
€ 524,000
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
3
3
143 м²
€ 339,000
Студия 1 спальня
Никосия, Кипр
1
1
55 м²
€ 151,000
Пентхаус 2 спальни
Строволос, Кипр
2
3
173 м²
€ 451,000
Коттедж 1 комната
Строволос, Кипр
1
1
€ 530,000
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4
3/1
€ 360,000
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
1/1
€ 215,000
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2
1/1
€ 145,000
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4
5/1
€ 550,000
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
2/1
€ 280,000
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2
1/1
€ 180,000
Квартира 3 комнаты
Строволос, Кипр
3
1/1
€ 270,000
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4
2/1
€ 405,000
Квартира 4 комнаты
Строволос, Кипр
4
1/1
€ 395,000
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
2
2
120 м²
1/4
€ 330,000
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
2
2
102 м²
1/3
€ 185,000
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
2
2
126 м²
2/4
€ 335,000
Вилла 7 спален
Лакатамия, Кипр
7
5
890 м²
3
€ 700,000
Квартира 1 спальня
Строволос, Кипр
1
1
77 м²
1/5
€ 162,000
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
2
1
124 м²
1/4
€ 258,000
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
2
2
106 м²
2/3
€ 275,000
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
2
2
106 м²
3/3
€ 267,000
Квартира 3 спальни
Никосия, Кипр
3
2
169 м²
6/6
€ 550,000
Квартира 1 спальня
Никосия, Кипр
1
1
83 м²
3/3
€ 140,000
Вилла 4 спальни
Лация, Кипр
4
4
350 м²
2
€ 773,000
Квартира 2 спальни
Никосия, Кипр
2
2
114 м²
1/3
€ 288,000
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
2
1
118 м²
2/4
€ 185,000
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
2
2
111 м²
1/4
€ 195,000
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
3
2
183 м²
3/5
€ 385,000
Квартира 2 спальни
Строволос, Кипр
2
2
105 м²
3
€ 240,000
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Параметры недвижимости в Никосия, Кипр
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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