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Виллы в Geri, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 340,000
Вилла 4 спальни в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 168 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 360,000
Вилла 4 спальни в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни
Geri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 200 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 415,000
Вилла 4 спальни в Geri, Кипр
Вилла 4 спальни
Geri, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 233 кв.м В Никосии. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
€ 600,000
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