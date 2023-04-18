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Купить вилла с видом на море в Эпископи, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 комнатыв Эпископи, Кипр
Вилла 4 комнаты
Эпископи, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
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