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Купить вилла с видом на горы в Эпископи, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Kantou, Кипр
Вилла 3 спальни
Kantou, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 372,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
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