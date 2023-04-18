Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. Эпископи

Купить недвижимость в Эпископи, Кипр

4 объекта найдено
Вилла 6 комнатв Эрими, Кипр
Вилла 6 комнат
Эрими, Кипр
6 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,850,000
Продается 2-этажная вилла площадью 787 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
Вилла 4 комнатыв Эпископи, Кипр
Вилла 4 комнаты
Эпископи, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 1,800,000
Продается 2-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 3 спальнив Kantou, Кипр
Вилла 3 спальни
Kantou, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 372,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 3 спальнив Эрими, Кипр
Коттедж 3 спальни
Эрими, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 370,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 175 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с…
Realting.com
Перейти