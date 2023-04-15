Купить вилла в Empa, Кипр

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Вилла 4 комнаты
Empa, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 530,000
Продается 2-этажная вилла площадью 165 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
Вилла 4 спальни
Tremithousa, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
240 м²
2/2 Этаж
€ 580,000
Роскошная вилла на продажу. Дом состоит из 4 спален, 3 ванных комнат, уютных террас, частног…
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 410,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 430,000
Продается 2-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
Вилла 1 комната
Mesa Chorio, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 340,000
Продается вилла площадью 132 кв.м В Пафосе на стадии строительства. У объекта есть солнечные…
Вилла 6 комнат
Empa, Кипр
6 Количество комнат
349 м²
€ 2,131,289
Продается роскошная вилла с шестью спальнями в Агиос Тихонас - провинция Лимассол, площадью …
Вилла 2 спальни
Tremithousa, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 2 комнаты
Konia, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 460,000
Расположенный в престижном пригороде Конья, проект состоит из 16 вилл с прекрасным видом на …
Вилла 2 комнаты
Konia, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 460,000
Расположенный в престижном пригороде Конья, проект состоит из 16 вилл с прекрасным видом на …
Вилла 2 комнаты
Konia, Кипр
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 460,000
Расположенный в престижном пригороде Конья, проект состоит из 16 вилл с прекрасным видом на …
Вилла 3 комнаты
Empa, Кипр
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 503,000
Продается вилла с 3 спальнями и 2 ванными комнатами: финишные отделки класса люкс, современн…
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,450,000
Вилла Exelior Exelior – девиз и философия жизни, гласящие «Всё выше и выше»…
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,990,000
Продается вилла площадью 859 кв.м В Пафосе. Из окон открывается великолепный вид на город. У…
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,300,000
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
Вилла 7 спален
Mesa Chorio, Кипр
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажная вилла площадью 161 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спален
Mesa Chorio, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 355,000
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 520,000
Продается 2-этажная вилла площадью 138 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 440,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 430,000
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 1 комната
Mesogi, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,270,000
Особенности проекта: Эта современная 5-спальная роскошная вилла расположена в престижном эли…
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