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Купить недвижимость с видом на море в Empa, Кипр

17 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Konia, Кипр
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,100,000
Продается 2-этажная вилла площадью 309 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 637 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Цокольный этаж…
Вилла 2 спальнив Tremithousa, Кипр
Вилла 2 спальни
Tremithousa, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 395,000
Продается 2-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Вилла 4 спальнив Konia, Кипр
Вилла 4 спальни
Konia, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 1 комнатав Empa, Кипр
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,450,000
Вилла Exelior Exelior – девиз и философия жизни, гласящие «Всё выше и выше»…
Вилла 1 комнатав Empa, Кипр
Вилла 1 комната
Empa, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Потрясающая Вилла класса люкс, с потрясающим панорамным видом на море. С четырьмя спальными …
Вилла 7 спаленв Mesa Chorio, Кипр
Вилла 7 спален
Mesa Chorio, Кипр
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 693 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спаленв Mesa Chorio, Кипр
Вилла 5 спален
Mesa Chorio, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 409 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальнив Konia, Кипр
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 355,000
Продается 2-этажная вилла площадью 142 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 3 спальнив Konia, Кипр
Вилла 3 спальни
Konia, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 440,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Квартира 1 спальняв Empa, Кипр
Квартира 1 спальня
Empa, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 55 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 430,000
Продается 2-этажная вилла площадью 175 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 3 спальнив Empa, Кипр
Вилла 3 спальни
Empa, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 230 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
Вилла 1 комнатав Mesogi, Кипр
Вилла 1 комната
Mesogi, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,270,000
Особенности проекта: Эта современная 5-спальная роскошная вилла расположена в престижном эли…
Коттедж 1 комнатав Mesa Chorio, Кипр
Коттедж 1 комната
Mesa Chorio, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Это бунгало, окруженное большим ландшафтным садом, спроектировано таким образом, чтобы макси…
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