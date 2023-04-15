Купить комнату с видом на море в Empa, Кипр

Квартира 2 спальни Никосия, Кипр 2 Количество комнат 2 ванных комнат 113 м² 3/3 Этаж

€ 259,103

Продается 2-комнатная квартира в городе, район Дасуполис, с видом на парк Асаласса в тихом ж…