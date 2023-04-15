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Купить квартиру с видом на море в Empa, Кипр

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1 объект найдено
Квартира 1 спальняв Empa, Кипр
Квартира 1 спальня
Empa, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 160,000
Продается квартира площадью 55 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Квартира расположена н…
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