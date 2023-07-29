ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
59
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Кипр
Дуплексы
Дуплексы с видом на горы на Кипре
Кипр
9
Лимасол
6
Дуплекс
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 3 спальни
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
2
175 м²
Discover the epitome of modern luxury living at the prestigious complex of apartments in Agi…
€ 1,200,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Ларнака, Кипр
5
290 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 290 кв.м В Ларнаке. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€ 437,880
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
118 м²
3/1
Продается квартира площадью 118 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
€ 417,977
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Строволос, Кипр
3
2
183 м²
3/5
Продается квартира в строящемся жилом комплексе в Строволосе, Никосия. Высококачественные ма…
€ 365,114
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Лимасол, Кипр
3
184 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом с садом на крыше, в Пегея - провинция Пафос, площадью …
€ 407,857
Рекомендовать
Вилла 1 спальня
Муниципалитет Germasogeia, Кипр
2
1
Продается трех этажная Вилла. Дом состоит из:5 спален2 ванные комнаты3 душевые комнаты1 офис…
€ 2,300,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Строволос, Кипр
2
87 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Apostolos Andreas - Limassol Province, …
€ 176,942
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Лимасол, Кипр
4
135 м²
Продается дуплекс площадью 135 кв.м В Лимассоле. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Первый эта…
€ 1,194,219
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Лимасол, Кипр
3
87 м²
2
Продается таунхаус площадью 87 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
€ 547,351
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Karavas, Турецкая Республика Северного Кипра
2
1
63 м²
€ 50,149
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Пафос, Кипр
3
3
300 м²
Элегантная вилла в ПафосеЭлегантная вилла в Пафосе со всей роскошью, которая вам может понад…
€ 544,437
Рекомендовать
Коттедж 3 комнаты
Орунта, Кипр
3
140 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
€ 244,997
Рекомендовать
Параметры недвижимости на Кипре
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL