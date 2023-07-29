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Дуплексы на Кипре

Лимасол
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7 объектов найдено
Дуплекс 2 спальни в Каллепея, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Каллепея, Кипр
Количество спален 2
Площадь 102 м²
Новый дуплексный дизайн - это двухуровневая квартира, которая создает пространство и уединен…
€ 960,000
Дуплекс 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
Этаж 2
Представляем Вашему вниманию новый, масштабный проект в Эсентепе на Северном Кипре, который …
€ 112,000
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 431,500
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект жилого комплекса в районе Эсентепе. Проект расположился на озе…
€ 433,000
Дуплекс 4 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 4 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1
Новый проект на этапе карандаша в районе Бахчели. Проект имеет историческое значение, так ка…
€ 243,000
Дуплекс 5 комнат в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 5 комнат
Akrotiri, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект в нашем каталоге расположившийся в одном из самых зеленых реги…
€ 86,000
Дуплекс 3 комнаты в Akrotiri, Кипр
Дуплекс 3 комнаты
Akrotiri, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
Этаж 1
Представляем вам новый проект в нашем каталоге расположившийся в одном из самых зеленых реги…
€ 81,500

Параметры недвижимости на Кипре

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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