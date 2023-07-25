ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках на Кипре
Новые дома на Кипре
Все новостройки на Кипре
44
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики на Кипре
Жилая
Квартира на Кипре
Пентхаус
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом на Кипре
Вилла
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки на Кипре
Элитная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость на Кипре
Магазин
Отель
Офис
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость на Кипре
Найти агента на Кипре
Агентства недвижимости на Кипре
Агенты на Кипре
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Кипр
Фамагуста
Dromolaxia
Квартиры
Квартиры в Dromolaxia, Кипр
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Вилла 4 спальни
Palaiometocho, Кипр
6
3
2
Продается 2-этажная вилла площадью 178 кв.м В Никосии на стадии строительства. Первый этаж с…
€ 370,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Турецкая Республика Северного Кипра, Все страны
4
2
298 м²
2
Роскошная вилла с собственным песчаным бассейном в новом шикарном комплексе с видом на Среди…
€ 1,358,312
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Ларнака, Кипр
3
1
2/1
Продается квартира площадью 92 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на третьем этаже и состо…
€ 170,000
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Протарас, Кипр
2
101 м²
€ 487,572
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Кипр, Кипр
5
345 м²
Продается 2-этажная вилла площадью 345 кв.м В Айя-Напе на стадии строительства. Первый этаж …
€ 3,419,140
Рекомендовать
Дом 1 комната
Кипр, Кипр
1
162 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 162 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. К…
€ 597,243
Рекомендовать
Дом 1 комната
Пафос, Кипр
1
92 м²
1
Окруженный благоухающими садами и расположенный посреди живописных рощ, комплекс состоит из …
€ 385,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Пафос, Кипр
3
201 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€ 525,944
Рекомендовать
Вилла 7 комнат
Пейя, Кипр
7
3
Продается 2-этажная вилла площадью 500 кв.м В Пафосе. Из окон открывается вид на море, на го…
€ 4,000,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Пафос, Кипр
2
124 м²
Продается 1-этажная вилла площадью 124 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 2 спальных комнат. Из…
€ 345,937
Рекомендовать
Дом 5 спален
Лимасол, Кипр
6
462 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 462 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€ 2,143,287
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Chloraka, Кипр
5
1
Продается 1-этажная вилла площадью 496 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 5 спальных комнат. Из…
€ 3,882,800
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL