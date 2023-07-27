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Жильё в Dromolaxia, Кипр

квартиры
5
5 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Dromolaxia, Кипр
Квартира 2 спальни
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 49 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 451,998
Квартира 1 спальня в Dromolaxia, Кипр
Квартира 1 спальня
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 41 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 340,263
Квартира 2 спальни в Dromolaxia, Кипр
Квартира 2 спальни
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 8/1
Продается квартира площадью 126 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€ 2,035,000
Квартира 2 спальни в Dromolaxia, Кипр
Квартира 2 спальни
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 123 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена…
€ 417,850
Квартира 2 спальни в Dromolaxia, Кипр
Квартира 2 спальни
Dromolaxia, Кипр
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2/1
Продается квартира площадью 77 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€ 421,974
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