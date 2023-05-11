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Виллы с видом на море в demos mesa geitonias, Кипр

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8 объектов найдено
Вилла 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Вилла 6 спален в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 6 спален
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Вилла 5 спален в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 5 спален
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 8,500,000
Вилла 6 комнат в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 6 комнат
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 6
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Вилла 5 спален в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 5 спален
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
€ 1,600,000
Вилла 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Вилла 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,476,000

Параметры недвижимости в demos mesa geitonias, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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