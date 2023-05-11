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Виллы с видом на горы в demos mesa geitonias, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 7 спален в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 7 спален
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Вилла 5 спален в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 5 спален
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 8,500,000
Вилла 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,476,000

Параметры недвижимости в demos mesa geitonias, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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