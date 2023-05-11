Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. demos mesa geitonias

Жильё с видом на горы в demos mesa geitonias, Кипр

11 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 4 комнаты
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Этаж 1/1
€ 344,000
Вилла 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 700,000
Вилла 7 спален в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 7 спален
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 1,850,000
Квартира 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Квартира 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 477,000
Вилла 5 спален в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 5 спален
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 8,500,000
Квартира 2 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 314,500
Квартира 2 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 331,500
Квартира 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 370,000
Вилла 1 комната в demos mesa geitonias, Кипр
Вилла 1 комната
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,476,000
Квартира 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
€ 545,000

Параметры недвижимости в demos mesa geitonias, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти