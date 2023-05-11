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Коттеджи в demos mesa geitonias, Кипр

Коттедж В архив
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3 объекта найдено
Коттедж 6 комнат в demos mesa geitonias, Кипр
Коттедж 6 комнат
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 6
Количество этажей 3
€ 450,000
Коттедж 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Коттедж 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 480,000
Коттедж 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Коттедж 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 390,000

Параметры недвижимости в demos mesa geitonias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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