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Квартиры с бассейном в demos mesa geitonias, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 3 комнаты
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 3
Площадь 126 м²
€ 579,324
Квартира 2 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/1
€ 1,000,000
Квартира 2 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
€ 1,200,000
Квартира 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 900,000
Квартира 3 спальни в demos mesa geitonias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos mesa geitonias, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 4/1
€ 545,000

Параметры недвижимости в demos mesa geitonias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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