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Жильё с видом на море в demos kato polemidion, Кипр

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Kato Polemidia, Кипр
Квартира 4 комнаты
Kato Polemidia, Кипр
Комнаты 4
Этаж 3/1
€ 445,000

Параметры недвижимости в demos kato polemidion, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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