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Квартиры в demos kato polemidion, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня в demos kato polemidion, Кипр
Квартира 1 спальня
demos kato polemidion, Кипр
Количество спален 1
Площадь 555 м²
€ 151,800
Квартира 4 комнаты в Kato Polemidia, Кипр
Квартира 4 комнаты
Kato Polemidia, Кипр
Комнаты 4
Этаж 3/1
€ 445,000
Квартира 4 комнаты в Kato Polemidia, Кипр
Квартира 4 комнаты
Kato Polemidia, Кипр
Комнаты 4
Этаж 1/1
€ 355,000
Квартира 3 спальни в Kato Polemidia, Кипр
Квартира 3 спальни
Kato Polemidia, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3/1
€ 577,000
Квартира 2 спальни в Kato Polemidia, Кипр
Квартира 2 спальни
Kato Polemidia, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 210,000

Параметры недвижимости в demos kato polemidion, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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