Вилла 3 спальни demos germasogeias, Кипр 4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2

€ 1,500,000

Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…