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Виллы с бассейном в demos germasogeias, Кипр

Гермасойя
7
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36 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 7 комнат в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 7 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 8 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
Вилла 6 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 7,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1344 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эта…
Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается Вилла с четырьмя спальнями на большом участке с частным бассейном, три ванных комн…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 1 комната в Гермасойя, Кипр
Вилла 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается великолепная современная трех этажная вилла, расположенная в самом престижном райо…
Вилла 9 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 9 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,820,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
Вилла 1 спальня в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 спальня
demos germasogeias, Кипр
2 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,300,000
Продается трех этажная Вилла. Дом состоит из:5 спален2 ванные комнаты3 душевые комнаты1 офис…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,490,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 450,000
Продается 2-этажная вилла площадью 180 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 900,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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