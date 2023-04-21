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Виллы в demos germasogeias, Кипр

Гермасойя
7
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54 объекта найдено
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 6 ванных комнат 594 м²
€ 4,300,000
A magnificent contemporary villa located in the most prestige area of Limassol - Potamos Yer…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 6 ванных комнат 600 м²
€ 2,500,000
This new modern villa with panoramic sea view is located in the peaceful area of Germasoyeia…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м²
€ 860,000
Located on the suburban hills of Limassol, the project comprises 7 luxuriously appointed 3 b…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м²
€ 635,000
A boutique project situated in the area of Paniotis within the Germasogeia municipality of L…
Вилла 6 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
6 Количество комнат 6 ванных комнат 650 м²
€ 7,300,000
Situated in the prestigious area of Kalogiroi and within walking proximity to the new Russia…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 7 ванных комнат 803 м²
€ 6,000,000
This modern house with breathtaking panoramic views to the sea and the mountains is set in …
Вилла 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Вилла 7 комнат в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 7 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 8 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
Вилла 6 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 7,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1344 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эта…
Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,700,000
Продается вилла с 4 спальнями в Лимассоле + комната для прислуги с собственным туалетом и от…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,800,000
ПЛАН ПЕРВОГО ЭТАЖА С УЧАСТКОМ Двухэтажный 5-ти спальный элитный дом в современном стиле с бо…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 210 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается Вилла с четырьмя спальнями на большом участке с частным бассейном, три ванных комн…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 1 комната в Гермасойя, Кипр
Вилла 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается великолепная современная трех этажная вилла, расположенная в самом престижном райо…
Вилла 9 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 9 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,820,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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