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Таунхаусы с бассейном в demos germasogeias, Кипр

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6 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 635,000
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,850
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 665,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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