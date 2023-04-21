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Таунхаусы с видом на горы в demos germasogeias, Кипр

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3 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 363,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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