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Таунхаусы в demos germasogeias, Кипр

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15 объектов найдено
Таунхаус 4 комнаты в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 635,000
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 5 комнат в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 5 комнат
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 3 комнаты в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
Таунхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 363,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,850
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 87 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 665,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 75 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Уютный небольшой 2 спальный мезонет в закрытом комплексе на первой линии в центре туристичес…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 106 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый э…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 110 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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