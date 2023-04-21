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Кипр
Лимасол
demos germasogeias
Жильё с бассейном в demos germasogeias, Кипр
Гермасойя
36
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64 объекта найдено
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Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Таунхаус 4 комнаты
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 635,000
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Квартира 6 комнат
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 1,700,000
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 900,000
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
3 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
3 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 590,000
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 839,000
Продается квартира площадью 234 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 7,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1344 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эта…
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
122 м²
€ 666,372
Продается в стадии строительства квартира с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Ли…
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Этот роскошная 2-х спальная квартира, расположенная в популярном туристическом районе в Герм…
Коттедж 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 490,000
Расположенный в великолепной долине Yermasoyias в десяти минутах езды от набережной Лимассол…
Квартира 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 255,000
Комплекс расположен в деревне Гермасойя в десяти минутах езды от центра города и от прибрежн…
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 900,000
Продается Вилла с четырьмя спальнями на большом участке с частным бассейном, три ванных комн…
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 850,850
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается великолепная современная трех этажная вилла, расположенная в самом престижном райо…
Вилла 9 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,820,000
Продается 3-этажная вилла площадью 340 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
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