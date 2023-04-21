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Realting.com
Кипр
Лимасол
demos germasogeias
Жильё с видом на море в demos germasogeias, Кипр
Гермасойя
36
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88 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
1/1 Этаж
€ 350,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
3/1 Этаж
€ 545,547
Продается квартира площадью 96 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Квартира 6 комнат
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 1,700,000
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
7/1 Этаж
€ 845,000
Продается квартира площадью 97 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 900,000
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат
3 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
3 ванных комнат
159 м²
Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 590,000
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат
7 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 925,000
Продается квартира площадью 200 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 2-комнатная квартира на 30 этаже с панорамным видом на море. Обе спальни с ванными…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 1,400,000
Продается квартира площадью 187 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 839,000
Продается квартира площадью 234 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 спальня
Гермасойя, Кипр
2 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 495,000
Продается квартира площадью 50 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 7,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
197 м²
€ 2,500,000
iHome - новый высотный комплекс апартаментов класса "Люкс" в районе Муттайяка в Лимассоле, в…
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 363,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 658,000
Продается квартира площадью 103 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сос…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 600,000
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 450,000
Продается квартира площадью 125 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 1,300,000
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на пятом этаже и сост…
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