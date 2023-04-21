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Пентхаусы в demos germasogeias, Кипр

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3 объекта найдено
Пентхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Пентхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
259 м²
€ 1,200,000
Роскошный 3-спальный пентхаус в престижном комплексе, расположенном в районе Папас города Ли…
Пентхаус 1 спальня в demos germasogeias, Кипр
Пентхаус 1 спальня
demos germasogeias, Кипр
52 м²
€ 225,000
Комплекс находится в привилегированном районе Колумбии, в самом сердце Лимассола, и может по…
Пентхаус 1 спальня в demos germasogeias, Кипр
Пентхаус 1 спальня
demos germasogeias, Кипр
52 м²
€ 400,000
Это жилое здание в спокойном районе Колумбия в Лимасоле, недалеко от основных дорожных артер…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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