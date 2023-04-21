Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Лимасол
  4. demos germasogeias

Жильё с видом на горы в demos germasogeias, Кипр

Гермасойя
36
23 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Квартира 3 комнаты в demos germasogeias, Кипр
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 319,900
Продается квартира площадью 99 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из …
Таунхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Вилла 7 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 8 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 363,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Коттедж 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коттедж 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Расположенный в великолепной долине Yermasoyias в десяти минутах езды от набережной Лимассол…
Вилла 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
Квартира 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня в demos germasogeias, Кипр
Квартира 1 спальня
demos germasogeias, Кипр
2 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 88 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположен…
Квартира 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 1,111,950
Продается квартира площадью 172 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 400,000
Продается квартира площадью 59 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на втором этаже и сост…
Квартира 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,500
Продается квартира площадью 140 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 5/1 Этаж
€ 588,000
Продается квартира площадью 163 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на шестом этаже и сос…
Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат 7/8 Этаж
€ 930,000
Продается квартира площадью 248 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на девятом этаже и со…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Бассейн Infinity, системы кондиционирования VRV, ландшафтный сад и сад на крыше, подвальная …
Дом 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Дом 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
284 м² Количество этажей 2
€ 2,640,000
Проект Aurai Residences, состоящий из 11 эксклюзивных трех- и четырехспальных вилл, располож…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти