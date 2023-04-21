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Дома с видом на море в demos germasogeias, Кипр

Гермасойя
8
26 объектов найдено
Вилла 7 комнат в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Таунхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Вилла 7 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 8 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
Вилла 6 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 7,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 363,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…
Вилла 1 комната в Гермасойя, Кипр
Вилла 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,700,000
Продается Вилла расположенная в районе Гермасойя, в 300 метрах до моря и туристической зоны …
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,950,000
Продается 2-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Вилла 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,000,000
Роскошная вилла с 3 спальнями, расположенная в одном из самых престижных окраин Лимассола, в…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 2,700,000
Продается 2-этажная вилла площадью 314 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 634 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,400,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 610,000
Продается 2-этажная вилла площадью 184 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 650,000
Продается 2-этажная вилла площадью 224 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 978,000
Эта Off-plan вилла с 3 спальнями расположена на холмах Зеленой зоны, в Гермасойя, над шоссе.…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,900,000
Продается 3-этажная вилла площадью 647 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Потрясающий качественный дом в престижном районе Кефалокремос. Расположен рядом с районом Му…
Дом 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Дом 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
284 м² Количество этажей 2
€ 2,640,000
Проект Aurai Residences, состоящий из 11 эксклюзивных трех- и четырехспальных вилл, располож…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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