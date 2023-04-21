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Дома в demos germasogeias, Кипр

Гермасойя
8
73 объекта найдено
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 6 ванных комнат 594 м²
€ 4,300,000
A magnificent contemporary villa located in the most prestige area of Limassol - Potamos Yer…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 6 ванных комнат 600 м²
€ 2,500,000
This new modern villa with panoramic sea view is located in the peaceful area of Germasoyeia…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат 157 м²
€ 860,000
Located on the suburban hills of Limassol, the project comprises 7 luxuriously appointed 3 b…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 176 м²
€ 635,000
A boutique project situated in the area of Paniotis within the Germasogeia municipality of L…
Вилла 6 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
6 Количество комнат 6 ванных комнат 650 м²
€ 7,300,000
Situated in the prestigious area of Kalogiroi and within walking proximity to the new Russia…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат 7 ванных комнат 803 м²
€ 6,000,000
This modern house with breathtaking panoramic views to the sea and the mountains is set in …
Вилла 5 комнат в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 комнат
Гермасойя, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 3
€ 716,209
Продается 3-этажная вилла площадью 186 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на горы. Не…
Таунхаус 4 комнаты в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 4 комнаты
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат Количество этажей 2
€ 635,000
Продается таунхаус площадью 186 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Вилла 7 комнат в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 комнат
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат Количество этажей 3
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
Коттедж 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 478,814
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Таунхаус 5 комнат в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 5 комнат
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат Количество этажей 2
€ 500,000
Продается таунхаус площадью 160 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижим…
Таунхаус 3 комнаты в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат Количество этажей 2
€ 350,000
Продается таунхаус площадью 98 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Недвижимо…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1004 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
Таунхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Таунхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 680,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Таунхаус 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 3 ванных комнат 159 м² Количество этажей 3
€ 710,000
Новый комплекс из десяти трехспальных таунхаусов располагается в зеленой зоне престижной при…
Вилла 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 190 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 7 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 7 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 617 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
Вилла 8 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 8 спален
demos germasogeias, Кипр
9 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 3
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 539 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Цокольный э…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 1,300,000
Продается 3-этажная вилла площадью 346 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 3
€ 3,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 550 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
Вилла 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Вилла 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 3
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается великолепный ви…
Вилла 6 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 6 спален
Гермасойя, Кипр
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 6,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1217 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спаль…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 3
€ 7,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 901 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 5 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 5 спален
demos germasogeias, Кипр
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 3
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 790 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
Вилла 6 спален в demos germasogeias, Кипр
Вилла 6 спален
demos germasogeias, Кипр
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 5,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1344 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эта…
Вилла 5 спален в Гермасойя, Кипр
Вилла 5 спален
Гермасойя, Кипр
7 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 593 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 3
€ 550,000
Продается таунхаус площадью 153 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
Вилла 4 спальни в demos germasogeias, Кипр
Вилла 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2
€ 1,700,000
Продается вилла с 4 спальнями в Лимассоле + комната для прислуги с собственным туалетом и от…
Таунхаус 2 спальни в demos germasogeias, Кипр
Таунхаус 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 2
€ 363,000
Продается таунхаус площадью 97 кв.м В Лимассоле. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый эт…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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