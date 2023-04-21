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Коттеджи с видом на горы в demos germasogeias, Кипр

Гермасойя
1
Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коттедж 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Расположенный в великолепной долине Yermasoyias в десяти минутах езды от набережной Лимассол…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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