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Коттеджи в demos germasogeias, Кипр

Гермасойя
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3 объекта найдено
Коттедж 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Коттедж 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 2
€ 478,814
Продается 2-этажный коттедж площадью 142 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый эт…
Коттедж 1 комната в demos germasogeias, Кипр
Коттедж 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Расположенный в великолепной долине Yermasoyias в десяти минутах езды от набережной Лимассол…
Коттедж 3 спальни в demos germasogeias, Кипр
Коттедж 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 685,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 235 кв.м В Лимассоле. Коттедж состоит из 3 спальных ком…

Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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