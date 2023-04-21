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Кипр
Лимасол
demos germasogeias
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Квартиры с бассейном в demos germasogeias, Кипр
Гермасойя
28
Квартира
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21 объект найдено
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Квартира 6 комнат
demos germasogeias, Кипр
6 Количество комнат
4/1 Этаж
€ 1,700,000
Продается квартира площадью 282 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на этаже и состоит из…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 900,000
Продается квартира площадью 237 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 590,000
Продается квартира площадью 166 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 839,000
Продается квартира площадью 234 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 комнаты
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
122 м²
€ 666,372
Продается в стадии строительства квартира с тремя спальнями в Агиос Афанасиос - провинция Ли…
Квартира 1 комната
Гермасойя, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 220,000
Этот роскошная 2-х спальная квартира, расположенная в популярном туристическом районе в Герм…
Квартира 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 255,000
Комплекс расположен в деревне Гермасойя в десяти минутах езды от центра города и от прибрежн…
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат
3 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 2,500,000
Продается квартира площадью 183 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,100,000
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИКрытая площадь: 215 м²Бассейн: общийПарковка: Частная крытаяТитулы: Да
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
1 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 1,600,000
Продается квартира площадью 105 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 800,000
Продается квартира площадью 135 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 1 спальня
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
2 ванных комнат
6/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 75 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
Квартира 2 спальни
demos germasogeias, Кипр
3 Количество комнат
1 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 620,000
Продается квартира площадью 100 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 700,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на первом этаже и сос…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
3/1 Этаж
€ 750,000
Продается квартира площадью 160 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на четвертом этаже и …
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
2/1 Этаж
€ 635,000
Продается квартира площадью 210 кв.м В Лимассоле. Квартира расположена на третьем этаже и со…
Квартира 4 спальни
demos germasogeias, Кипр
5 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 2,245,980
Продается квартира площадью 328 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается квартира площадью 120 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
3 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 890,000
Продается квартира площадью 359 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Квартира 1 комната
demos germasogeias, Кипр
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,550,000
Элитный 3-спальный пентхаус с частным бассейном на крыше в новом комплексе, расположенном в …
Квартира 3 спальни
demos germasogeias, Кипр
4 Количество комнат
2 ванных комнат
4/1 Этаж
€ 790,000
Продается квартира площадью 272 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Квартира расположе…
Параметры недвижимости в demos germasogeias, Кипр
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с видом на море
недорогая
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